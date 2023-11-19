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Серхио Перес о поломке антикрыла на старте: «В тот момент я и подумать не мог, что сумею попасть на подиум»

Пилот «Ред Булл», подводя итоги Гран-при, отметил, что конечный результат его в любом случае обрадовал, учитывая неудачу на старте.

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