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Все взаправду? Журналистка, объявившая жену Макрона мужчиной*, выиграла суд

Все взаправду? Журналистка, объявившая жену Макрона мужчиной*, выиграла суд

Адвокат заявил, что его клиентка победила в процессе о клевете. Фото: Reuters/Christophe Petit Tesson Наташа Рей, распространявшая утверждения о супруге президента Франции, полностью оправдана.

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