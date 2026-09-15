Все взаправду? Журналистка, объявившая жену Макрона мужчиной*, выиграла суд

Адвокат заявил, что его клиентка победила в процессе о клевете. Фото: Reuters/Christophe Petit Tesson Наташа Рей, распространявшая утверждения о супруге президента Франции, полностью оправдана.
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Какое паскудство,ужас,ПРЕЗИРАЮ.😱👮♂️
Так у Брижит есть дочь? Она ее что, родила? Мужик, переделанный в женщину НЕ МОЖЕТ РОДИТЬ РЕБЕНКА!!
"Ну кто-то в семье должен быть мужиком! " )))