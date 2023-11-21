Российские дроны нанесли огневое поражение аэродрому в Староконстантинове и ряду военных объектов от Покровска до Волыни

В ночь на 21 ноября Вооружённые силы России нанесли комбинированные удары по глубокому тылу противника.
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