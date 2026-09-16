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Поздравление Вячеслава Володина со 145-летием Федеральной службы охраны России

Поздравление Вячеслава Володина со 145-летием Федеральной службы охраны России

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил сотрудников и ветеранов с Днем ФСО России, отметив, что ведомство вносит вклад в защиту национальных интересов и суверенитета Российской Федерации.

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