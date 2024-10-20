Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 680 подписчиков

В Нижегородской области четверо спасателей пострадали при атаке БПЛА

В Нижегородской области четверо спасателей пострадали при атаке БПЛА

Пострадавшим была оказана вся необходимая медицинская помощь.В Нижегородской области русские системы противовоздушной обороны и радиолокационной борьбы успешно отразили нападение дронов вооруженных сил Украины, как сообщил губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх