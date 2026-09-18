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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зидан о сборной Франции: «Мбаппе будет капитаном, однозначно. «Золотой мяч» обсуждать на сборах не будем, но у каждого есть амбиции, желание его получить»

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан высказался о вручении «Золотого мяча» в 2026 году. В составе французской команды выступают сразу несколько претендентов на приз, включая Килиана Мбаппе , Усмана Дембеле и Майкла Олисе.

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