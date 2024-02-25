Мастера удушающих: Немков сокрушил Каппелоццу на турнире PFL и Bellator, а Сарнавский завоевал первый титул в карьере

Вадим Немков взял верх над Бруно Каппелоццей на турнире PFL vs. Bellator, который прошёл в Эр-Рияде. Во втором раунде экс-чемпион в полутяжёлом весе чуть было не оказался в нокдауне, но сразу же перевёл бразильца на настил и провёл удушающий приём.
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