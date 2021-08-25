В Самаре 24 августа 2021 года закрыли вторую полосу Московского шоссе для замены теплосети

В Самаре продолжается ремонт теплосети на пересечении Московского шоссе с улицей Гастелло. Во вторник 24 августа в Самаре закрыли для движения проезжую часть Московского шоссе в районе пересечения с улицей Гастелло - в направлении «в город».
В Самаре продолжается ремонт теплосети на пересечении Московского шоссе с улицей Гастелло. Во вторник 24 августа в Самаре закрыли для движения проезжую часть Московского шоссе в районе пересечения с улицей Гастелло - в направлении «в город».
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