В Екатеринбурге 6 тысяч человек устроили флешмоб в поддержку Петра Яна

Утром в Екатеринбурге прошел флешмоб в поддержку временного чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна. Шесть тысяч человек устроили совместную зарядку под трек Басты «Стволок поясок», под которую Ян выходит на бои в UFC.

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