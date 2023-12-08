Экс-игрок Мостовой критично оценил игру "Спартака" в РПЛ

Бывший футболист московского "Спартака" и сборной России Александр Мостовой перед 18-м туром Российской премьер-лиги (РПЛ) критично высказался об игре красно-белых, которые заключительный матч в году проведут против самарских "Крыльев Советов".
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