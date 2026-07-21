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Аргументы недели

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Глава «Ветеранов России» раскритиковал памятник бойцам СВО в Самарской области

Глава «Ветеранов России» раскритиковал памятник бойцам СВО в Самарской области

Скандал вокруг памятника участникам спецоперации в посёлке Безенчук набирает обороты. Местные жители назвали скульптуры карикатурными, и теперь к критике подключились ветераны.

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