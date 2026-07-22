Возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атаками украинских вооруженных формирований по гражданским объектам в Республике Крым

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины с применением беспилотных летательных аппаратов по гражданским объектам, расположенным в городском округе Ялта Республики Крым, по признакам преступления, предусмотренного ст.
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