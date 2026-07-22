Происшествия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Происшествия

18 подписчиков

Возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атаками украинских вооруженных формирований по гражданским объектам в Республике Крым

Возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атаками украинских вооруженных формирований по гражданским объектам в Республике Крым

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины с применением беспилотных летательных аппаратов по гражданским объектам, расположенным в городском округе Ялта Республики Крым, по признакам преступления, предусмотренного ст.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии