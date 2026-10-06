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RT Russia

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Лантратова сообщила, что пенсионерке из Рязанской области помогли получить жильё

Лантратова сообщила, что пенсионерке из Рязанской области помогли получить жильё

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что её аппарат вместе с региональным омбудсменом помог пенсионерке из Рязанской области получить жильё.

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