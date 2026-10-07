Эксперт Бондарь: хранение вещей в корзине кондиционера грозит тюремным сроком

Хранение посторонних предметов в корзинах для внешних блоков кондиционеров может обернуться для владельцев жилья серьезными юридическими последствиями, вплоть до лишения свободы.
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