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Украина обнародовала новые подробности удара по военной выставке под Киевом

Украина обнародовала новые подробности удара по военной выставке под Киевом

Руководитель офиса президента (ОП) Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обнародовал новые подробности российского удара по военной выставке под Киевом, на которой демонстрировали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) украинского и иностранного производства.

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