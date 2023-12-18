The New York Times: Как Путин превратил западный бойкот в золотое дно. "Вскоре после того, как российские войска вошли в его страну, президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным компаниям с призывом: «Покиньте Россию.
Как Путин превратил западный бойкот в золотое дно
Комментарии
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Boris Borisov
Ну, я же говорил ... не получится . Вы начали разговаривать лозунгами ... . " . . . колхозники в годы ВОВ последнее отдавали и работали за пайку ..." -это ваши слова ! Надеюсь из любви к Родине вы поступили так же ! Куда Вам выслать вспомоществование в рублях , чтобы Вы больше не писАли ? (пожалуйста , не графоманствуйте больше ) Благодарю за общение. Всего Вам доброго в жизни .
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21 час.
Людмила Кода
Почему бы этому "Гражданину" не отправиться на войну? Там очень хорошо платят! Или 5 я точка жим жим?😜
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10 час.
Татьяна Петрова
Он сам предлагает деньги за моё молчание, значит доход имеет за бузу на сайте. Таких как он на сайте не один. Враги не дремлют. Постепенно от них избавляемся.
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9 час.
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