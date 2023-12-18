Как Путин превратил западный бойкот в золотое дно

Boris Borisov

Ну, я же говорил ... не получится . Вы начали разговаривать лозунгами ... . " . . . колхозники в годы ВОВ последнее отдавали и работали за пайку ..." -это ваши слова ! Надеюсь из любви к Родине вы поступили так же ! Куда Вам выслать вспомоществование в рублях , чтобы Вы больше не писАли ? (пожалуйста , не графоманствуйте больше ) Благодарю за общение. Всего Вам доброго в жизни .