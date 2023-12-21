В Красноярском крае вынесен приговор местному жителю за жестокое обращение с животными

На основании материалов уголовного дела, расследованного следственным отделом МО МВД России «Шарыповский» Красноярского края, Шарыповский городской суд вынес приговор в отношении мужчины, обвиняемого в жестоком обращении с животными.
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