Происшествия

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В Северной Осетии полицейские Моздокского района продолжают напоминать гражданам о способах мошеннических действий в рамках акции «Не дай себя обмануть»

На территории Российской Федерации продолжают фиксировать случаи мошеннических действий в отношении граждан самого разного возраста.

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