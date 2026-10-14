«Искандеры» снова без предупреждения ударили по Киеву: поражены все ТЭЦ города ВС РФ нанесли очередной массированный удар по Киеву, целями которого стали объекты энергетической инфраструктуры города.
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