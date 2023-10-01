Топ-10 лучших отелей Шарм-Эль-Шейха

Отдых на курорте Шарм-Эль-Шейх обещает быть райским, поэтому многие готовы потратиться, чтобы получить незабываемые эмоции! Туристов привлекает система «все включено», которая действует в отелях, а также песчаные пляжи и теплая вода, температура которой даже зимой не опускается ниже +22 градусов.