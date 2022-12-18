25 очков Малика Ньюмэна помогли «Автодору» обыграть «Зенит»

25 очков Малика Ньюмэна помогли «Автодору» обыграть «Зенит»

Защитник «Автодора» Малик Ньюмэн отметился результативной игрой в победном матче против «Зенита» (91:79) в Единой лиге ВТБ.

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