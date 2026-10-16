Посольство России в Саудовской Аравии рекомендовало россиянам отложить поездки в королевство. В дипмиссии объяснили газете «Известия», что основные проблемы сейчас вызваны закрытием международного аэропорта Эр-Рияда и перебоями в работе других воздушных гаваней страны.