Российский политолог раскрыл, чего не хватает США

Политолог Марков: США нужны ЧВК с лицензией на убийства Основатель крупнейшей американской частной военной компании Эрик Принс предложил Трампу начать выдавать каперские грамоты для ЧВК, написал в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков.
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