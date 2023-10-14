Астрономы предлагают переименовать Магеллановы Облака, чтобы отразить историю и культуру коренных народов

Большое Магелланово Облако (БМО) и Малое Магелланово Облако (ММО) - два астрономических объекта названы в честь Фернандо Магеллана - португальского исследователя, чей экипаж первым совершил кругосветное путешествие.
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