Миллион за пьяного водителя и 500 тыс. со смены руководству: на чем погорел «золотой гаишник», у которого нашли 14 квартир в Дубае и Москве

Интересная жизнь с Vera Star Фото для иллюстрации из открытых источников. На днях общественность потрясла информация о Сергее Кузнецове — бывшем сотруднике московской Госавтоинспекции, имя которого неожиданно всплыло в связи с владением несколькими элитными объектами недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах.
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