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Миллион за пьяного водителя и 500 тыс. со смены руководству: на чем погорел «золотой гаишник», у которого нашли 14 квартир в Дубае и Москве

Миллион за пьяного водителя и 500 тыс. со смены руководству: на чем погорел «золотой гаишник», у которого нашли 14 квартир в Дубае и Москве

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Комментарии
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ЕС
Евгений Саваровский
Гаишники у нас крахоборы.
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15 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Остальных начальников пошевелили или пока хватит. Паяльник в очко и всё полицайство к стенке можно ставить. Жалко вышак отменили!
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1 час.
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