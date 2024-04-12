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Sky News узнал о плане Лондона ускорить выпуск лазерного оружия для Киева

Sky News узнал о плане Лондона ускорить выпуск лазерного оружия для Киева

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс в ходе выступления в исследовательском центре Портон-Даун в Солсбери заявил о плане ускорить ввод в эксплуатацию лазерного оружие дальнего действия DragonFire для его возможной передачи Украине.

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