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Царьград

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Спутники Маска стали угрозой для самолётов

Спутники Маска стали угрозой для самолётов

Группировки спутников связи увеличивают риск столкновения с космическим мусоромСпутниковые группировки, и прежде всего Starlink Илона Маска могут стать серьёзной угрозой воздушному движению.

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