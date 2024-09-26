Офицер ВС РФ объяснил информационным голодом действия ВСУ в Угледаре

Действия украинских военных в Угледаре, пытающихся держать оборону, обусловлены, в частности, отсутствием у них информации об изменениях обстановки, заявил в беседе с РИА Новости участвующий в освобождении города российский офицер с позывным Витязь.
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