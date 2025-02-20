Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 880 подписчиков

Элита разгулялась: что произошло на "голой вечеринке 2.0"

Элита разгулялась: что произошло на "голой вечеринке 2.0"

Аналитики отмечают: попытки "элиты" вернуть статус-кво обречены.В Москве разразился новый скандал: дорогой отель Savoy на Лубянке стал эпицентром "Бала любви", который участники окрестили "голой вечеринкой 2.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Амара Карпова
Какая элита😱🤮НАША ЭЛИТА в окопах на фронте💯❤️а эти просто стадо животных💩
Ответить
23 час.
лп
людмила пийгли
Это не животные, это твари
Ответить
22 час.
наверх