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В Ярославле гудят сирены, закрыты детские сады, перекрыта дорога на Москву

В Ярославле гудят сирены, закрыты детские сады, перекрыта дорога на Москву

По его словам, 28 августа не принимают воспитанников детские сады № 98 и № 28. Детей распределили по другим ближайшим дошкольным учреждениям, чтобы родители могли продолжить пользоваться услугами детских садов в обычном режиме.

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