Андрей Травников поздравил Максима Кудрявцева со вступлением в должность мэра Новосибирска

«Хочу пожелать вам, Максим Георгиевич, чтобы в самое ближайшее время к уважению за смелое, ответственное решение, которое вы приняли, добавлялось уважение со стороны горожан за то, что Новосибирск становится чище, красивее, благоустроеннее, ещё более любим его жителями и гостями города.
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