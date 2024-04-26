Андрей Травников поздравил Максима Кудрявцева со вступлением в должность мэра Новосибирска

«Хочу пожелать вам, Максим Георгиевич, чтобы в самое ближайшее время к уважению за смелое, ответственное решение, которое вы приняли, добавлялось уважение со стороны горожан за то, что Новосибирск становится чище, красивее, благоустроеннее, ещё более любим его жителями и гостями города.