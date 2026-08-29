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Интегральный средний балл ЕГЭ в 2026 году вырос до 62,8

Интегральный средний балл ЕГЭ в 2026 году вырос до 62,8

За последние семь лет интегральный средний балл единого государственного экзамена в 2026 году вырос на 1,2 балла – в 2019 году он составлял 61,6.

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