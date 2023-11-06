Ось Москва-Пекин-Тегеран и стоны неоконов

Политика как она есть

Добрый вечер, Империя. Давно я не читал трудов Ариэля Коэна, доктора философии, старшего научного сотрудника Атлантического совета, управляющего директора Программы роста, энергетики и безопасности Международного налогового и инвестиционного центра и автора книги “Российский империализм: развитие и кризис”.