Политика как он...
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Политика как она есть

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Ось Москва-Пекин-Тегеран и стоны неоконов

Ось Москва-Пекин-Тегеран и стоны неоконов

Добрый вечер, Империя. Давно я не читал трудов Ариэля Коэна, доктора философии, старшего научного сотрудника Атлантического совета, управляющего директора Программы роста, энергетики и безопасности Международного налогового и инвестиционного центра и автора книги “Российский империализм: развитие и кризис”.

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Комментарии
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Игорь Унтилов
Статья - проброс. Понимающий - увидит.
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