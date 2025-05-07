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Россия требует экстрадиции Хунки: доказательства зверств нациста предоставлены

Россия требует экстрадиции Хунки: доказательства зверств нациста предоставлены

Россия подчеркивает необходимость экстрадиции нацистского сообщника Ярослава Хунки, предоставив Канаде доказательства его преступлений времён Великой Отечественной войны.

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