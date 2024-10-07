– Когда-то известный средневековый представитель науки Парацельс заметил: «Те явления, которые сначала относят к мистике, через время становятся научным знанием».
«То, что человек называет Богом, есть мыслящая материя, которая пронизывает всю Вселенную». Ученый А. Акимов о существовании Высшего разума.
Комментарии
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E
Evgen
Вот, например, есть радиостанция -передатчик мощностью 100мвт. И есть детекторные приемники (помните, из школьного курса физики?), которые не имеют своего питания и преобразуют энергию эл. магнитного поля в звук. Пусть они выдают мощность на телефон (динамик) в 1мвт. Это что-же, должны работать только 100 приемников? Но это не так...
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18 час.
Валерий Холодок
Здравствуйте, Евген. Понимаю Вашу мысль. Только здесь необходимо учесть, что мощность- это работа эл. магнитного поля за ед. времени, т.е. передатчик, скажем так, используя эл. магнитный контур( емкость и индуктивность), за счет энергии питания контура создает эл. магнитные колебания материи( у нас это эл. магнитное поле Планеты). Эта энергия определяется формулой Планка E=hv где E-энергия, h-постоянная Планка, а v- частота эл. магнитного поля, создаваемая контуром, т.е. Энергия- это общая количественная мера различных форм движения материи. В том случае, который Вы привели, мощность передатчика определяется общей мощностью потребляемой от источника питания. Мощность же приемников того типа, который Вы представили, скорее определяется чувствительностью, т.е. способностью принимать слабые сигналы. Что же касается источника питания в этих приемниках, то их заменяет присутствие в контуре емкости, которая накачивается за счет ЭДС, возникающей в катушке индуктивности, а сам контур настраивается на определенную ЧАСТОТУ приема сигнала. Теперь о мощности: 1 ватт- это мощность при которой за одну секунду совершается работа в один джоуль, короче, для Вас не буду своими словами, а приведу выдержку: ===" Общая мощность акустической системы представляет собой сумму мощностей всех динамиков (колонок и сабвуфера). При выборе подходящей акустической системы вы можете руководствоваться следующими рекомендациями: для рабочего места или любого другого места, где вам нужно сосредоточиться на работе, достаточно 20 Вт мощности акустической системы, чтобы не беспокоить других; в обычном помещении будет достаточно системы мощностью от 20 до 50 Вт; если речь идет о гостиной, домашнем кинотеатре или игровой зоне, то понадобится акустическая система с мощностью от 50 до 150 Вт."=== Т.е. 1 МегаВатт тут и рядом не стоял(1МВатт=1 000 000 Ватт). Далее, пассивные антенны, конечно, потребляют определенное количество энергии эл. магнитных волн, НО! понимаете, это как колебание среды, допустим, воды: вот вы ставите сетку в воду, идет колебание волн, сетка реагирует, но волны то ведь продолжают движение, а сеток можете поставить сколько хотите, ветер продолжает своё дело. Вроде объяснил доходчиво. Если что-то не понятно, милости прошу. А так, всего доброго.
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3 час.
Валерий Холодок
Здравствуйте, Астон. Для Вас немного расширю своё понимание этого ВЧ и НЧ: Если прислушаться к принципу Аналогии, то можно использовать для доказательства возникновения нашего физического мира передачу информации со спутника на телевизионный приемник. Ведь передача эта идёт на частоте:"Сигнал к спутнику передается в диапазоне частот 6.725−7.025 ГГц, со спутника — 4.500−4.800 ГГц."- т.е. несколько МИЛЛИАРДОВ колебаний в секунду. А звук, который мы воспринимаем всего от 20 до 20 000 колебаний в сек. Вопрос:" Как передается звуковой сигнал?" Ответ:" Со спутника передаётся НЕСУЩИЙ сигнал, который на своей частоте несёт более низкочастотный звуковой сигнал." Так же и ДУША Человека( да и любая другая) НЕСЁТ в себе физическую организацию тела Человека, соответствующую нашей Земной организации, т.е. физическое тело Человека- это плоть от плоти нашей Планеты, начиная от эл. магнитных колебаний Земли и заканчивая циклом Солнечной системы вокруг Центра нашей Галактики( В 226 000 000 лет оценивается период обращения Солнечной системы вокруг ядра Галактики. Вероятно, это самая низкая надёжно вычисленная частота периодического процесса.) Предложу Вам ознакомиться с нашим физическим Планом существования, выраженным в частотном диапазоне: https://cyclowiki.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B Цикл, который приведен мной выше оттуда. Удачи.
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cyclowiki
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2 час.
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