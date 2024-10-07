«То, что человек называет Богом, есть мыслящая материя, которая пронизывает всю Вселенную». Ученый А. Акимов о существовании Высшего разума.

Валерий Холодок

Здравствуйте, Евген. Понимаю Вашу мысль. Только здесь необходимо учесть, что мощность- это работа эл. магнитного поля за ед. времени, т.е. передатчик, скажем так, используя эл. магнитный контур( емкость и индуктивность), за счет энергии питания контура создает эл. магнитные колебания материи( у нас это эл. магнитное поле Планеты). Эта энергия определяется формулой Планка E=hv где E-энергия, h-постоянная Планка, а v- частота эл. магнитного поля, создаваемая контуром, т.е. Энергия- это общая количественная мера различных форм движения материи. В том случае, который Вы привели, мощность передатчика определяется общей мощностью потребляемой от источника питания. Мощность же приемников того типа, который Вы представили, скорее определяется чувствительностью, т.е. способностью принимать слабые сигналы. Что же касается источника питания в этих приемниках, то их заменяет присутствие в контуре емкости, которая накачивается за счет ЭДС, возникающей в катушке индуктивности, а сам контур настраивается на определенную ЧАСТОТУ приема сигнала. Теперь о мощности: 1 ватт- это мощность при которой за одну секунду совершается работа в один джоуль, короче, для Вас не буду своими словами, а приведу выдержку: ===" Общая мощность акустической системы представляет собой сумму мощностей всех динамиков (колонок и сабвуфера). При выборе подходящей акустической системы вы можете руководствоваться следующими рекомендациями: для рабочего места или любого другого места, где вам нужно сосредоточиться на работе, достаточно 20 Вт мощности акустической системы, чтобы не беспокоить других; в обычном помещении будет достаточно системы мощностью от 20 до 50 Вт; если речь идет о гостиной, домашнем кинотеатре или игровой зоне, то понадобится акустическая система с мощностью от 50 до 150 Вт."=== Т.е. 1 МегаВатт тут и рядом не стоял(1МВатт=1 000 000 Ватт). Далее, пассивные антенны, конечно, потребляют определенное количество энергии эл. магнитных волн, НО! понимаете, это как колебание среды, допустим, воды: вот вы ставите сетку в воду, идет колебание волн, сетка реагирует, но волны то ведь продолжают движение, а сеток можете поставить сколько хотите, ветер продолжает своё дело. Вроде объяснил доходчиво. Если что-то не понятно, милости прошу. А так, всего доброго.