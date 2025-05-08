Минниханов поручил окружить ветеранов «безграничной заботой, теплом и вниманием»

Автор: Александра ДавыдоваНа заседании республиканского оргкомитета по подготовке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Раис Татарстана Рустам Минниханов дал ряд поручений, направленных на поддержку ветеранов ВОВ, спецоперации и организацию памятных мероприятий в республике.
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