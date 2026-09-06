Добрые рассказы на ночь взрослым: женщина в красном

Что может быть страшнее бессонницы? Только истории, которые нашёптывает сам город, когда за окном ровно в двадцать три сорок семь раздаётся стук её каблуков — эти рассказы на ночь взрослым точно не дадут вам уснуть.
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