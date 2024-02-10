Евродепутаты предупредили о возможных бунтах при сохранении нынешней внешней политики ЕС

Множество участников дебатов в Европарламенте по итогам саммита ЕС, на котором был согласован многомиллиардный пакет помощи Украине, выразили недовольство решениями Еврокомиссии и некоторых европейских лидеров, сообщает ТАСС.
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