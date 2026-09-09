Shot: приставы начали взыскивать штрафы ГИБДД с автопарка театра певицы Кадышевой

В отношении театра Надежды Кадышевой «Золотое кольцо» возбуждено исполнительное производство из-за систематических нарушений ПДД.
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