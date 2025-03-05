«Замануха» для канадцев: «грандиозный проект» президента США назвали политической игрой

МОСКВА, 5 марта, ФедералПресс. Не стоит ждать увеличения добычи газа и нефти на Аляске после амбициозных заявлений президента США, так как текущие объемы добычи газа и нефти на Аляске уже являются рентабельными, и ожидать значительного увеличения не стоит.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии