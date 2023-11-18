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Мбаппе обошел Гризманна по голам за Францию (46 против 44), до лидирующего Жиру – 10 мячей. Килиан набрал 3+2 в матче с Гибралтаром

Мбаппе обошел Гризманна по голам за Францию (46 против 44), до лидирующего Жиру – 10 мячей. Килиан набрал 3+2 в матче с Гибралтаром

Нападающий, представляющий «ПСЖ», оформил хет-трик в матче с Гибралтаром, а также отдал два голевых паса.

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