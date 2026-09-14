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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вильям Оливейра: «Соболев выиграл конкуренцию у Фелипе и не дает поводов себя менять. Надеемся, Аугусто в будущем будет помогать «Зениту»

Вильям Оливейра заявил, что Александр Соболев выиграл конкуренцию у Фелипе Аугусто . «Соболев сейчас забивает, выиграл конкуренцию.

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