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Китай

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Си Цзиньпин призвал студентов активно участвовать в научно-технических инновациях

Пекин, 17 октября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин призвал представителей студентов, участвующих в Китайском международном конкурсе инноваций среди студентов 2024 года, развивать научный дух и активно посвящать себя технологическим инновациям.

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