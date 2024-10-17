Си Цзиньпин призвал студентов активно участвовать в научно-технических инновациях

Пекин, 17 октября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин призвал представителей студентов, участвующих в Китайском международном конкурсе инноваций среди студентов 2024 года, развивать научный дух и активно посвящать себя технологическим инновациям.
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