XRP: открытый интерес резко сократился на Bybit и Binance

Позиционирование трейдеров по XRP на крупных деривативных площадках заметно изменилось, хотя сама криптовалюта остается значительно выше августовских уровней.
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