Олаф и сила.

– Хватить уговаривать Россию сдаться и прекратить агрессию против Украины, пора уже разговаривать с Путиным с позиции силы! Русские понимают только один язык и мы должны им его показать! – Простите, господин Шольц, что мы должны показать русским – язык? Но это выглядит глупо! – Мы должны показать им силу! Глупо, когда немцы перестают понимать немецкий язык! Мы должны собраться в железный кулак, напрячь все наши возможности и ударить по русским так, чтобы о ни откатились назад до самого Урала! – К-хм, а почему до Урала? Пусть они катятся до Тихого океана и благополучно там утонут! – Ну-у-у-у, я не против, но для этого нужно очень много силы, господа! – А у нас точно есть сила, чтобы отбросить их до Урала? Танки нас поддержат? – Да! Все сорок штук "Леопардов" кинутся на врага со звериной силой и разорвут в хлам тысячи его танков! – Почему сорок? У нас же было их гораздо больше! Как сорок танков могут переломить ход сражения с Россией? – Ну-у-у-у-у, сорок это примерно, на самом деле.