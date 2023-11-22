– Хватить уговаривать Россию сдаться и прекратить агрессию против Украины, пора уже разговаривать с Путиным с позиции силы! Русские понимают только один язык и мы должны им его показать! – Простите, господин Шольц, что мы должны показать русским – язык? Но это выглядит глупо! – Мы должны показать им силу! Глупо, когда немцы перестают понимать немецкий язык! Мы должны собраться в железный кулак, напрячь все наши возможности и ударить по русским так, чтобы о ни откатились назад до самого Урала! – К-хм, а почему до Урала? Пусть они катятся до Тихого океана и благополучно там утонут! – Ну-у-у-у, я не против, но для этого нужно очень много силы, господа! – А у нас точно есть сила, чтобы отбросить их до Урала? Танки нас поддержат? – Да! Все сорок штук "Леопардов" кинутся на врага со звериной силой и разорвут в хлам тысячи его танков! – Почему сорок? У нас же было их гораздо больше! Как сорок танков могут переломить ход сражения с Россией? – Ну-у-у-у-у, сорок это примерно, на самом деле.
Олаф и сила.
Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Вот, подумываю, не выслать ли ОЛУХУ дедову шапку-ушанку, не то лысина совсем замерзнет. Дров нету, все отдано Украине..
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22 час.
Михаил Гринжук
Эта ливерная колбаса видно забыла 45 год, так можно и напомнить только в этот раз белого флага не будет а будут немецкие шкварки и жаренная ливерная колбаса.
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21 час.
Михаил Гринжук
не чести много может туалетную бумагу с его фото и немецким флагом в виде полового коврика
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21 час.
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