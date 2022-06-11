Давид Де Хеа: «Роналду – один из лучших в истории. Он очень силен психологически, и это пример для подражания»

Давид Де Хеа считает Криштиану Роналду одним из лучших футболистов в истории. «Он великолепен. То, как он работает, говорит само за себя – как он относится к себе, к своему телу.
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