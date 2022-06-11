Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...
  • Татьяна Шаблий
    Сколько у них сборщиков денег? Все собирают,кто-нибудь видел результат от их деятельности. А свои ,личные деньги, где...Шевченко встретил...

Давид Де Хеа: «Роналду – один из лучших в истории. Он очень силен психологически, и это пример для подражания»

Давид Де Хеа считает Криштиану Роналду одним из лучших футболистов в истории. «Он великолепен. То, как он работает, говорит само за себя – как он относится к себе, к своему телу.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх