В Муроме снова будут гонять по льду камни

29 ноября в Муроме стартуют международные соревнования по кёрлингу «Murom Classic 2023»С 29 ноября по 4 декабря в Муроме уже в третий раз будут проходить международные соревнования по кёрлингу «Murom Classic 2023».
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