Зачем женщинам большая грудь? Объясняют ученые

У природы так заведено, что грудь у самок увеличивается только во время кормления потомства. Возможно, когда-то так было и у предков человека, но сегодня этот закон природы, на радость мужчинам, работает не всегда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии