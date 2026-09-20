ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Добропольском направлении

В Минобороны России рассказали, что операторы подразделения беспилотных систем 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» в ходе воздушной разведки вскрыли пункт управления БПЛА ВСУ на Добропольском направлении, а после по нему ударили дронами.
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