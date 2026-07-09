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Овчинский сообщил об открытии летней студии «Москва 24» на Тверской ко Дню строителя

Овчинский сообщил об открытии летней студии «Москва 24» на Тверской ко Дню строителя

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что 11 июля в центре столицы откроется студия «Москва 24» при участии Комплекса градостроительной политики и строительства столицы в рамках проекта «Лето в Москве» .

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