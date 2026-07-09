Овчинский сообщил об открытии летней студии «Москва 24» на Тверской ко Дню строителя

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что 11 июля в центре столицы откроется студия «Москва 24» при участии Комплекса градостроительной политики и строительства столицы в рамках проекта «Лето в Москве» .